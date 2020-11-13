إلى أبي مسرور مع التحية

2020/11/13 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

السيد مسعود بارزاني المحترم / السلام

عليكم ورحمة الله وبركاته

جناب الأخ أبو مسرور ..



ما أكتبه لك اليوم

قد لا تسمعه من أي سياسي عراقي على

الإطلاق ..



ومن المهم جدا قبل الحديث عن

الم

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