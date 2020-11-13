بغياب الكرد.. الرئيس صالح: اقرار قانون تمويل العجز المالي سابقة سلبية في العمل السياسي

2020/11/13 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

الجمعة، عن موظفي إقليم كردستان،

فيما اكد ان اقرار قانون تمويل العجز

المالي بغياب المكون الكردي، سابقة

سلبية في العمل السياسي.

وقال صالح في بيان تلقته وكالة نون

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