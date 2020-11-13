تعديل جديد على قانون مؤسسة الشهداء يشمل من سقطوا بالتظاهرات طوال العام الماضي

2020/11/13 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الجمعة، الفئات المشمولة

بالتعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء،

فيما اشارت إلى أن الأسباب الموجبة

للتعديل هي لتحقيق العدالة بتوزيع

الحقوق والامتيازات لحقوق الشهد

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