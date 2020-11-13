نائب: الداخلية تستحدث “مراكز امنية” في ديالى لدعم المعركة مع داعش

2020/11/13 | 13:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكشف النائب مضر الكروي، الجمعة، عن استحداث مراكز امنية جديدة في ديالى لدعم معركتها مع داعش الارهابي.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة الداخلية وبناءا على مخاطبات رسمية من قبلنا وافقت على استحداث مراكز امنية جديدة في مناطق الطبج وشيخ بابا ضمن ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) في خطوة بالغة الاهمية”.واضاف الكروي،ان” المراكز الامنية سيكون لها دور ايجابي في دعم المعركة مع داعش الارهابي وفرض القانون وسد الفراغات واعطاء رسائل طمانة للاهالي حيال الجهد الحكومي في دعم الاستقرار في مناطق عانت من ويلات الارهاب لفترات طويلة”.واشار الكروي الى ان” مناطق اخرى بحاجة لخطوة مماثلة من قبل وزارة الداخلية في اطار توسيع انتشار المراكز الامنية التي ستعزز من الاستقرار والطمائنية في درء المخاطر التي تواجه الاهالي خاصة في المناطق المحررة”وتعاني ديالى من تحديات امنية كبيرة خاصة وجود الفراغات ونشاط خلايا داعش الارهابي في بعض المناطق”.انتهى 25 ف

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