لودريان: سنطلب من أمريكا عدم سحب جنودها من العراق خلال زيارة بومبيو

2020/11/13 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، أنها ستطلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم سحب قواتها من أفغانستان والعراق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح نقلته "رويترز"، إن "بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق وأفغانستان، لاستمرار محاربة التشدد الإسلامي".وأشارت رويترز إلى أن "لودريان سيطلب ذلك من أمريكا، عندما يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بزيارة إلى باريس في الأسبوع المقبل".

وكان مجلس النواب، قد صوّت في مطلع السنة الحالية، على إخراج القوات الأمريكية من العراق، لتقوم أمريكا التي تتزعم التحالف الدولي، بإغلاق عدد من قواعدها في العراق، وتسليمها إلى القوات العراقية.

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