زراعة المثنى: بحيراتنا تخلو من

2020/11/13 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

اكدت دائرة الزراعة في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، سلامة الأسماك في بحيرات المحافظة من فيروس "كوي هيربس"، فيما أعلنت تصدرها لقائمة المحافظات المصدرة للأسماك في الجنوب.

وقال مدير زراعة المثنى عامر جبار الحساني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فرق الرصد المختصة وبعد جولات وحملات اثبتت واكدت خلو الثروة السمكية في المحافظة من فيروس (كوي الهيربس)، وان هذه الفرق ستواصل المراقبة تحسبا لأي إصابة".

وأضاف، أن "محافظة المثنى أصبحت تتصدر قائمة المحافظات بتصدير الأسماك للمحافظات الجنوبية بعد جهود كبيرة نتج عنها زيادة الإنتاج السمكي الذي يحتاج لقرارات حكومية تمنع السمك المستورد".

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، الأسبوع الماضي، أن الفيروس الذي أصيب بعض الأسماك في عدد من محافظات البلاد، هو "الكوي هيربس"، لافتا إلى أن بابل أكثر محافظة ظهرت فيها الإصابة نتيجة وجود تلوث.

وقال النايف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفيروس ظهر في عام 2018 في محافظة بابل وتسبب بنفوق مئات الاف من الاسماك، والعام الحالي ظهر أيضا في بابل وبعد إجراء الفحوصات المختبرية تبين أنه ذات الفيروس الكوي هيربس، وباشرنا في التعقيم وتعليم طرق الوقاية للمربين"، مبينا أن "الفيروس لا يتوفر له علاج فقط المعقمات وطرق الارشاد".

وأوضح أن "الفيروس يصيب الأسماك ما بين فصلي الخريف والربيع، يستمر ما بيه (10-15) يوما، ومن أسباب تفشيه هو اكتظاظ الأحواض السمكية في وحدة المساحة المستخدمة، وكذلك سوء التربية من قبل بعض المربين"، لافتا إلى أن "الفيروس ينتشر عن طريق التلامس وخاصة في الاقفاص العائمة لان المياه فيها تنتقل بسرعة لذلك ينتقل من موقع إلى أخر على عكس الأقفاص الطينية".

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