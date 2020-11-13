تسجيل / 128 / اصابة جديدة بمرض كورونا و/ 140 / حالة شفاء في ديالى

2020/11/13 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت الملاكات الطبية في دائرة صحة ديالى / 128 / اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم تم تسجيل / 128 / اصابة بمرض كورونا في عموم محافظة ديالى ليرتفع العدد الكلي للمصابين / 16386 / اصابة .



واضاف ان المحافظة سجلت / 140 / حالة شفاء ليكون مجمل حالات الشفاء / 15203 / حالة .



فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليكون عدد المتوفين / 254 / حالة وفاة منذ تسجيل اول اصابتين في آذار الماضي ./انتهى

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