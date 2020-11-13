وزير الدفاع يزور ايران غدا السبت

2020/11/13 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / يزور وزير الدفاع جمعة عناد طهران يوم غد السبت .وذكرت وكالة مهر الايرانية للانباء، ان"عناد سيلبي دعوة رسمية تلقاها من وزير الدفاع الايراني العميد، حاتمي على رأس وفد رفيع المستوى من القادة العسكريين".واضافت: "ان وزير الدفاع العراقي سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الايرانيين"، مبينة ان"توسيع التعاون الدفاعي والعسكري هو أحد أهداف الزيارة"./انتهى8

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