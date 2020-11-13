وزير الدفاع العراقي يزور طهران غدا السبت

2020/11/13 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر اعلامية عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع العراقي الى العاصمة الايرانية طهران يوم غد السبت....

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