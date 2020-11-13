تزاحم على قنصلية إحدى الدول في محافظة عراقية للحصول على تأشيرات سفر

2020/11/13 | 13:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال القنصل العام التركي في مدينة الموصل، محمد كوجوك صقللي، إن افتتاح مركز لتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول بلاده، بالمدينة، لاقى ترحيبا من الموصليين.

وكانت السفارة التركية في بغداد، أعلنت في 17 من تموز الماضي، إنشاء مركز لتلقي طلبات الحصول على تأشيرات الدخول في مدينة الموصل، ليكون الرابع من نوعه في العراق.

وأوضح القنصل العام، عقب تفقد المركز، أن مركز تقديم طلب التأشيرات في الموصل افتتح في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكد كوجوك صقللي أن قسما من المركز جاهز لاستقبال طلبات الحصول على تأشيرات تركيا، مبينا أن المركز يستقبل ما بين 80 إلى 100 شخصا يوميا.

وأعرب عن أمله باكتمال تهيئة كامل أقسام المركز خلال وقت قصير.

بدوره قال مدير المركز، محمد مليح كوجوك يلماز، إن عدد المقدمين تضاءل في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا.

وأشار إلى أنه بجانب المقدمين على تأشيرة تركيا، هناك مواطنون عراقيون يراجعون المركز للحصول على معلومات حول الوثائق والشروط اللازمة للحصول على التأشيرة.

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