شاهد بالفيديو: كارثة كبيرة في النجف.. الأمطار والسيول تقتل ألف رأس غنم مرة واحدة

2020/11/13 | 13:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تسببت المستويات القوية من الامطار التي شهدتها محافظات الجنوب والفرات الاوسط في العراق، بنفوق نحو الف رأس غنم بفعل السيول.

واظهر مقطع فيديو تداوله عدد من السكان المحليين في النجف، نفوق نحو الف رأس غنم بفعل السيول التي شهدتها بادية النجف بفعل الامطار الشديدة.

وشهدت محافظة المثنى ايضا سيولًا ضخمة بفعل الامطار الشديدة المستمرة منذ يومين في الفرات الاوسط والجنوب.

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