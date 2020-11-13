الهيئة العامة للضرائب تفتتح فرعا لها بالفلوجة للقضاء على ظاهرة التهرب

2020/11/13 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ، الجمعة، عن افتتاح اول دائرة للضريبة في القضاء منذ عودة الامن والاستقرار الى مناطق شرقي مدينة الفلوجة .وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الهيئة العامة للضرائب افتتحت فرع للهيئة في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، في خطوة تهدف الى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي وتعضيد واردات الدولة وعدم الاعتماد على واردات النفط “.واضاف ان” الهيئة مقبلة على العمل بنظام الكتروني شامل وتكون الية الجباية الكترونيا مما يخفف العبء على المكلفين ويكون الدفع الكترونيا ، مبينا ان” افتتاح دائرة للضريبة في قضاء الكرمة يعد الاول من نوعه منذ عودة الامن والاستقرار في عموم مدن الانبار، موضحا ان” افتتاح فرع للهيئة الضرائب في القضاء يأتي لتخفيف عن كاهل المراجعين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول الى قضاءي الفلوجة والرمادي لدفع ما بذمتهم من ضرائب ، مؤكدا ان مراسيم افتتاح فرع للضريبة بحضور رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي ورئيس هيئة الضرائب في العراق وعدد من المسؤولين “.



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