عراق بلا -وطنيه- ولاعقل فعّال؟/2 - عبدالامير الركابي

2020/11/13 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عراق بلا "وطنية"ولاعقل فعّال؟/2عبدالاميرالركابي خلافا لاي من المواضع الأخرى على مستوى المعمورة، وجد العراق في العصر الحديث كدالة وموضوعة تحد للغرب ومنجزه ومشروعه، باعتباره محطة ولحظة " مابعد" متقدمه على صعيد ممكنات كشف النقاب عن الظاهرة المجتمعية، الامر الذي ظل ينتظر التعامل الواجب مع بداياته المجتمعية ومضمرها الكامن فيها، وهو ماكان قد كشف حدود الغرب، ومستوى قدرته على التصدي الناجح للمهم ......





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