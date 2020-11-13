2020/11/13 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، ان اقرار قانون تمويل العجز المالي خطوة مهمة لتأمين رواتب الموظفين، فيما عبر عن اسفه لاقرار القانون بغياب المكون الكردي.وقال صالح في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إن “إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يتأسف لاقرار قانون تمويل العجز بغياب نواب الكرد المركز الخبري الوطني.

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