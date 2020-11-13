العراق بعيون بايدن.. صديق الكرد والراغب بـ

2020/11/13 | 13:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الغزو الأمريكي عام 2003، تمت مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارغ الصبر في العراق، ومن المرجح أن يؤثر أي تغيير في القيادة على البلاد بشكل مباشر، كما من المتوقع أن يكون نائب الرئيس السابق جو بايدن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بعد فوزه على دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض، وستفتح رئاسته صفحة جديدة في العلاقات مع العراق.

زار بايدن العراق 24 مرة بين عامي 2010 و2012

بايدن ليس غريبًا على العراق، فقد خدم فترتين كنائب للرئيس في إدارة أوباما مع التركيز على السياسة الخارجية ومن المؤيدين المتحمسين للغزو عام 2003، كما عينه أوباما للإشراف على العمليات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في العراق.

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أوهام عربية في انتخابات أمريكية

وفي عام 2009، تأسس حزب سياسي معتدل ومتعدد الطوائف العراقية، من قبل الزعيم السني رافع العيساوي والزعيم العلماني الشيعي إياد علاوي، تحدى الحزب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، وفاز في انتخابات 2010 بهامش ضئيل.



وعلى الرغم من حصول العراقية على أكبر عدد من الأصوات، فقد أصبح المالكي رئيس الوزراء مرة أخرى، و في ذلك الوقت، ادعى علاوي بناءً على تعليقات من مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن لن تدعم رئيس وزراء من العراقية على أساس أن إيران ستعارضه، وزعم علاوي أن هذا المسؤول الذي لم يذكر اسمه هو بايدن، على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين آخرين نفوا أن المفاوضات تميل لصالح المالكي.

خلال هذه الفترة، كرس بايدن وقته لخلق جو وبنية تحتية لانسحاب القوات الأمريكية، لدرجة أن بايدن زار العراق 24 مرة بين عامي 2010 و2012، وبعد وقت قصير من انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 2011، عمّق المالكي التوترات السنية الشيعية بمحاولة اعتقال قادة سنة مثل رافع العيساوي ونائب الرئيس آنذاك طارق الهاشمي في عام 2012، فضلاً عن تعزيز شروط صعود الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب مراقبين.

وفي أوائل عام 2014، استولى تنظيم الدولة الإسلامية على معظم البلاد، وعزا كثيرون الصعود الدراماتيكي للتنظيم إلى الحكم الإقصائي تجاه السنة والكرد في ظل حكم المالكي، والفجوة الأمنية التي أحدثها انسحاب القوات الأمريكية، والضعف العسكري العراقي.



ولم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء حتى اجتياح الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، في حزيران/يونيو 2014.



عند هذه النقطة، أدرك بايدن أن المالكي يجب أن يرحل، ودعم ترشيح حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء.



على الرغم من أن الولايات المتحدة أعادت نشر قواتها في العراق كجزء من عملية العزم الصلب في أواخر عام 2014، إلا أنها كانت قليلة جدًا ومتأخرة للغاية لمحاربة داعش.

وتم تنفيذ العمليات ضد الجماعة المتطرفة إلى حد كبير من قبل الجماعات المدعومة من إيران داخل قوات الحشد الشعبي، وهي مجموعة شاملة تُعرف أيضًا باسم الحشد الشعبي الموالية لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وهذا بدوره مكّن إيران من زيادة فعاليتها على الأرض.



ونُفِذت المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بمعدات عسكرية أمريكية وأموال عراقية، فقد أُدرجت قوات الحشد الشعبي في الإطار الأمني للعراق، واكتسبت وضعًا قانونيًا في عام 2016، بالإضافة إلى ذلك انتزعت إيران القوة في السياسة العراقية، مع تحالف الفتح الموالي لإيران، الذي شكله وانتهى قادة الحشد الشعبي بالمركز الثاني بـ47 مقعدًا في انتخابات أيار/مايو 2018.

في الآونة الأخيرة، قاد تحالف فتح طرد القوات الأمريكية من العراق في البرلمان، بينما تشن الجماعات الموالية لإيران داخل قوات الحشد الشعبي هجمات منتظمة على القوات والمنشآت الأمريكية في البلاد.

يمكن أن ينمو نفوذ إيران

قد يؤدي فوز بايدن كما يرى مراقبون في الانتخابات إلى تفاقم الانقسامات العرقية والطائفية بشأن الوجود الأمريكي في العراق، فبالنسبة للجزء الأكبر يدعم السنة والكرد إلى حد كبير الوجود الأمريكي بسبب المخاوف من هيمنة إيران وإحياء تنظيم الدولة الإسلامية، في حين يعارض ذلك، الجزء الكبير من الجماعات السياسية الشيعية وجميع الفصائل الشيعية الموالية لإيران.

هذه المعارضة اشتدت بشكل كبير بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على بغداد في 3 كانون الأول/يناير 2020، بناءً على أوامر ترامب، حيث صوت جميع النواب الشيعة تقريبًا في البرلمان لطرد القوات الأمريكية.



بعد ذلك، تداخلت ضغوط ترامب القصوى والعقوبات ضد إيران، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مع التوقعات الكردية والسنية لتقليل هيمنة إيران في العراق، مع احتمال إعادة تمثيل بايدن للاتفاق مما أثار مخاوف.

وأدت العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على إيران والضغط على الجماعات العراقية الموالية لإيران إلى حد ما، إلى كسر هيمنة إيران على العراق وبالتالي، فإن الكرد والسنة ـ بحسب عديدين ـ يفضلون استمرار السياسة الأمريكية تجاه إيران، على الرغم من أن العديد من الجماعات الشيعية سترحب بفوز بايدن في الانتخابات.



ومع رئاسة بايدن، يمكن أن ينمو نفوذ إيران في البلاد، على الرغم من أن التوترات الداخلية الفورية في العراق من المرجح أن تنخفض في ضوء المصالحة الأمريكية الإيرانية المحتملة.



وأدت سياسة ترامب المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران إلى هجمات من قبل الجماعات الموالية لإيران على القوات الأمريكية والبعثات الخارجية، بينما تصاعدت محاولات اغتيال النشطاء العراقيين.

مع وجود بايدن في السلطة، يمكن أن تتضاءل دورة العنف هذه، لكن النفوذ الإيراني المتزايد قد يؤدي إلى ارتفاع آخر في المظاهرات المناهضة للحكومة التي استمرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

إعادة النظر في سيناريوهات الانفصال

يشعر الكثير من العراقيين بالقلق من الدور الذي يمكن أن يلعبه بايدن كرئيس للولايات المتحدة، بالنظر إلى تأثيره الرئيسي في تطوير السياسة العراقية منذ غزو عام 2003.

أثار بايدن، الذي كان مرشحًا للرئاسة في الانتخابات الأمريكية لعام 2008، الفزع في العراق في ذلك العام عندما اقترح إنشاء مناطق فيدرالية سنية وشيعية وكردية في البلاد حتى يتسنى للجيش الأمريكي الانسحاب دون ترك "فوضى" بعد حرب العراق، وضمن إطار التخطيط، كان من المقرر أن يحصل السنة على 20 في المائة من الميزانية، وسيتم إنشاء مجموعة اتصال لجيران العراق، بما في ذلك إيران.



وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع تنفيذ الخطة، إلا أنها ضرورية لأظهار نهج بايدن في العراق.



في حين أن العديد من السنة الذين عارضوا بشدة هذه الخطة قبل 12 عامًا يؤيدون الآن تشكيل حكومة إقليمية، فإن المجتمع الشيعي يعارضها بشدة.

وفي حين فشل بايدن في تحقيق الاستقرار مع بغداد، إلا أنه طور علاقات دافئة مع الكرد، بما في ذلك الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، مما دفع كثيرون إلى التكهن بمشاعره المؤيدة للكرد.



وفي الواقع، زُعم أن بايدن أخبر بارزاني في عام 2015 أنه ستكون هناك "دولة كردية " في حياتهم.



خلال اجتماع عام 2017 في دافوس، في نهاية فترة بايدن في منصبه، دعاه بارزاني إلى كردستان، واصفًا إياه بـ " صديق الأمة الكردستانية".

ومع ذلك، على الرغم من علاقته الشخصية مع بارزاني، لم يدعم بايدن استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان في عام 2017 وجادل بضرورة تعزيز الوحدة السياسية والاستقرار الاقتصادي بين أربيل وبغداد.



هذا النهج لا يعني أنه سيتجاهل الأكراد - فقد يجبر بغداد على مراجعة سياسة حكومة إقليم كردستان من خلال تعزيز علاقات واشنطن مع أربيل.

وفي الحملة الانتخابية لعام 2016، كان ترامب مصممًا على محاربة النفوذ الإيراني والقوات المدعومة من إيران في العراق، على الرغم من أنه قلل من أعداد القوات المتمركزة في الخارج كجزء من سياسته لإنهاء "الحروب التي لا نهاية لها" في أمريكا.



في المقابل، يمكن أن يكون بايدن مرنًا في محاربة إيران والأطراف المدعومة من إيران التي تعارض الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي في العراق وفقًا لمختصين.



في عهد بايدن، على الأقل، يبدو من غير المرجح أن تكون هناك خطوة مماثلة لاغتيال ترامب قاسم سليماني.

وصف مسعود بارزاني بايدن بـ"صديق الأمة الكردستانية"

على الرغم من أن بايدن يقول إنه يريد أيضًا إنهاء "الحروب الأبدية"، إلا أنه يدعم أيضًا استمرار الوجود الأمريكي في العراق ومناطق الصراع الأخرى، لكنه من المرجح أن يقلله، وقد يؤدي صعود تنظيم الدولة الإسلامية بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2011 إلى ردع بايدن عن الانسحاب تمامًا، مما قد يتسبب في مشاكل مع الجماعات العراقية الموالية لإيران، كما يبدو.

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