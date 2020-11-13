2020/11/13 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – استغرب النائب عن كتلة بدر عدي شعلان ابو الجون، اليوم الجمعة، ما وصفها بـ “المغالطات” الكثيرة و”العناوين الطائفية” التي تضمنتها بيانات حكومة ورئاسة اقليم كردستان بشأن الآليات التي اتبعت لتمرير قانون تمويل العجز المالي، فيما خاطبهم قائلا “اذا كنتم حريصون على ابناء الاقليم فعليكم تسليم النفط لشركة سومو وستتعهد الحكومة بتسديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن بدر مخاطبا حكومة كردستان: عليكم تسليم النفط وستتعهد الحكومة بتسديد الرواتب المركز الخبري الوطني.

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