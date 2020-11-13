بعد رفض الدوام.. التربية تلجأ لآلية “غير مسبوقة” في التعليم بالعراق: تعتمد على الاهالي

2020/11/13 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستعد وزارة التربية للجوء إلى الية جديدة وغير مسبوقة للتعليم في العراق، وذلك بعد تحديد موعد الدوام الرسمي في المدارس وسط المخاوف من كورونا والرفض الشديد من قبل الاهالي وبعض الجهات النيابية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريحات صحفية، إن “وزارة التربية ستعتمد ألية الدوام بالانتساب، كأحد الآليات المتبعة في السنة الدراسية الجديدة، وهو قيام الأسر بتعليم أبنائهم المناهج الدراسية في المنزل”.

وأضاف: “سيتم أخذ تعهد من ولي أمر الطلبة، حول تعليم أبنائهم في المنزل، مقابل تأدية امتحانات نصف السنة وأخر السنة”.

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