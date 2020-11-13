إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2020

2020/11/13 | 13:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، انها تعد تقريراً حول حالة حقوق الانسان في البلاد لعام 2020.

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