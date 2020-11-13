2020/11/13 | 13:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين رغم الإعلان عن انهاء عمليتها العسكرية على أراضي إقليم كردستان, يستمر القصف التركي في المناطق الحدودية بين إقليم كردستان العراق وتركيا، بحجة وجود عناصر الحزب العمال الكردستاني.وشهدت جبل خامتير والقرى الحدودية في ناحية دركار بقضاء زاخو قصف مكثف من قبل الطيران والجيش التركي مما خلق خطراً وقلقاً لدى أهل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصف التركي خلق خطراً على نازحي شنكال في مخيم دركار بقضاء زاخو) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصف التركي خلق خطراً على نازحي شنكال في مخيم دركار بقضاء زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).