رسالة الله الأخيرة الى البشرية 6 - عبد الفتاح علي رضا

2020/11/13 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الفتاح_علي_رضا ن رسالة الله الأخيرة إلى البشريه.



ج 6فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله.



قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس.



لقد جئت شيئا منكرا.إن هذه الآية مرتبطه بقصة لقاء النبي موسى مع الخضر .هذه القصة تثير الدهشة والجدل لا لحبكتها الأدبية وإنما لسذاجتها وتهافت معانيها.دعونا نتوقف قليلا عند شخصية الخضر.



إن هذه التسمية لم ترد في القرآن بل هي من اجتهادات مفسري القرآن.



إن القرآن لم يعطي صفة محددة لشخصية الخض ......





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