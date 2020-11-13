زمن موناليزا الحزينة: الفصل العشرون/ 1 - دلور ميقري

2020/11/13 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري تمتعَ جمّو بالحرية، لكنه فقد عمله على خلفية إضبارته لدى جهاز الأمن.



وكان مصنع " مزنّر "، الذي عمل فيه لسنوات عديدة، قد تم تأميمه ضمن إجراءات عشوائيةـ مماثلة، من قبل حكومة الوحدة.



عانى لفترة من البطالة، ما اضطره للعودة إلى النول اليدويّ، المملوك من قبل شقيقه الكبير.



هذا الأخير، وكان ما زال مريضاً، سلّمَ إدارة المشغل لمعاونه، ابن علكي.



كانت الأيام تتوالى، بطبئة وكئيبة، قلّما كان جمّو في خلالها يلتقي ......





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