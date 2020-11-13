الوطنية العراقية والطائفية السياسية. - لطفي حاتم

#لطفي_حاتم - شكلت الوطنية في تاريخ العراق المعاصر ضمانة سياسية للوحدة الوطنية التي تجذرت في المعارك السياسية الكبرى التي شهدها تاريخ العراق السياسي.
- الانتصارات السياسية التي حققتها الوطنية العراقية عانت التصدع والانحسار بسبب التغيرات الاجتماعية – السياسية التي أحاطت بمنظومة البلاد السياسية والتي اثرت على تطور النزعة العراقية ودورها في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وصيانة مصالح قواها الطبقية.
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