الوطنية العراقية والطائفية السياسية. - لطفي حاتم

2020/11/13 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - شكلت الوطنية في تاريخ العراق المعاصر ضمانة سياسية للوحدة الوطنية التي تجذرت في المعارك السياسية الكبرى التي شهدها تاريخ العراق السياسي.



- الانتصارات السياسية التي حققتها الوطنية العراقية عانت التصدع والانحسار بسبب التغيرات الاجتماعية – السياسية التي أحاطت بمنظومة البلاد السياسية والتي اثرت على تطور النزعة العراقية ودورها في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وصيانة مصالح قواها الطبقية.



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