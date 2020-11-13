مكافحة إجرام بغداد تعلن القبض على متهم بقتل لواء متقاعد

2020/11/13 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مكافحة إجرام بغداد، الجمعة، القبض على المتهم بقتل اللواء المتقاعد هاشم نعمة إدريس.



وذكر بيان صدر عن المكافحة تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2020) إنه "تم القبض على المتهم بقتل اللواء المتقاعد هاشم نعمة إدريس الذي كان يشغل منصب معاون مديرية الجنسية العامة سابقاً في داره بمنطقة المنصور ببغداد".





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