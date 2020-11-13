2020/11/13 | 14:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكن بأقل من التوقعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة قياسية 12.6% في الربع الثالث) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة قياسية 12.6% في الربع الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).