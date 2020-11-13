أردوغان: من سيحاول النيل من تركيا ينتظره مصير مؤلم بأيدي قواتها الخاصة

2020/11/13 | 14:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمستوى الوعي والجاهزية القتالية لعناصر القوات الخاصة في جيش بلاده، وتوعد أعداءها بـ”مصير مؤلم”.

وشدد أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في قيادة الفوج المدفعي الـ105 في منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ، على أن “راية أي وحدة في الجيش التركي لا تسقط، ما لم يتم قتل آخر جندي فيها”.

وتابع: “أيا كان من يحاول النيل من وطننا وعلمنا وأذاننا، عليه أن يدرك أن مصيرا مؤلما ينتظره بأيدي قواتنا الخاصة”.انتهى/25

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