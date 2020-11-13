2020/11/13 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

انخفض المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ فاقمت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من الضرر الذي سيلحق باقتصاد القارة في أشهر الشتاء القادمة.

وتراجع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.3%، بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من الأسبوع بفضل تفاؤل إزاء العمل على لقاح لكوفيد-19.

وربح المؤشر نحو 12% في الأسبوعين الفائتين، إذ تلقى الدعم أيضا من الآمال إزاء مناخ تجاري عالمي أكثر هدوءا في ظل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وخسر المؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.1، إذ قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه لن يكون هناك تخفيف فوري لإجراءات عزل عام ثان لمكافحة انتشار كوفيد-19، مع ارتفاع أعداد الحالات المحجوزة بالمستشفيات حاليا عن ذروة الموجة الأولى.

وقاد مؤشر الطاقة الانخفاض، ليتراجع 1.4%، فيما انخفضت أسهم قطاعي البنوك والسفر ما يزيد عن 0.8% في التعاملات المبكرة.

وانخفض سهم مجموعة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” بنسبة 0.3%، بعد أن أعلنت الشركة انخفاض الإيرادات في الربع الثالث، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 سلبا على طلب الكهرباء، وضغطت على إنتاج الطاقة النووية في فرنسا.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة في إصابات الفيروس بأوروبا تضرب سوق الأسهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة في إصابات الفيروس بأوروبا تضرب سوق الأسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).