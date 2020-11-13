انتهاء أزمة منتخب السلة ويغادر الأحد لتركيا

2020/11/13 | 14:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يغادر منتخب السلة إلى تركيا صباح يوم الأحد المقبل للدخول بمعسكر تدريبي تحضيرا للنافذة الثانية للقارة أسيا والمقررة أن تقام في العاصمة البحرينية المنامة.

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