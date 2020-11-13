رايتس ووتش: الصحفي المقتول في أفغانستان تلقى تهديدا من طالبان

2020/11/13 | 14:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الصحافي الأفغاني الذي قُتل في انفجار سيارته الخميس، في جنوب أفغانستان، تلقى تهديدا من قبل حركة طالبان التي انتقدته بسبب تغطيته لعملياتها.

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