2020/11/13 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان: 28 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 680 إصابة خلال 24 ساعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: 28 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 680 إصابة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: 28 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 680 إصابة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).