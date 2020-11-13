تزامناً مع وصول وفد إلى الأنبار.. العيداني: النقيب لم يقصد قتل المتظاهر عمر فاضل أو غيره - عاجل

2020/11/13 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أظهر شريط فيديو محافظ البصرة أسعد العيداني، وهو يتحدث إلى مجموعة من شيوخ العشائر، بشأن قضية مقتل المتظاهر عمر فاضل، وذلك قبل أن يتوجه وفد الشيوخ إلى الانبار لمواساة عشيرة المتظاهر.

وقال العيداني، خلال جلسة مع شيوخ عشائر من البصرة، للحديث عن جريمة قتل المتظاهر عمر فاضل في تظاهرات البصرة، برصاصة نقيب في قوات سوات، إن "عمر أبن البصرة، وبالمقابل النقيب أثير، أبن البصرة، وهناك من أضفى بعدا طابعا طائفيا على الحادثة وهناك تأويلات كثيرة حدثت".

وأضاف أن "النقيب أثير لم يقصد الشهيد عمر فاضل وهي ممكن لحظة انفعال وتصدر من أي شخص ولكنه تصرف كان قاسيا وأدى إلى استشهاد عمر".

وتابع العيداني، "تواصلت مع مشايخ الأنبار ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ووجدت كلاما رائعا منهم، بأن أهل البصرة أهلنا ومستعدون نستقبلهم من حدود بغداد".

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