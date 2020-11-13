حناجر العراقيين تصدح.. ’عراق الشرفاء لا عراق الجوكر’

2020/11/13 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق مع وسم "#عراق_الشرفاء_لا_عراق_الجوكر" متصدرا قائمة الهاشتاغات الاعلى تداولا في البلاد، لادانة ا...

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