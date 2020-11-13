اقليم كوردستان يسجل 686 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/13 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الجمعة، انه خلال آخر 24 ساعة الماضية تم تسجيل قرابة 700 اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في مناطق الاقليم في تراجع ملحوظ عن الايام السابقة بعدد الإصابات بالجائحة.

وقالت الوزارة في بيان، انها اجرت 5967 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 2034 أربيل، 1082 السليمانية، 2588 دهوك، 45 حلبجة، 173 كرميان، 45 رابرين.

وشخصت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 686 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 193 أربيل، 189 السليمانية، 246 دهوك، 15 حلبجة، 36 كرميان، 7 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 411 مصابا وكالاتي: 110 اربيل ، 35 السليماني، 212 دهوك، 28 حلبجة، 26 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 28 مصابا وكما يأتي: 10 اربيل ، 8 السليمانية، 5 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 4 رابرين.

واجمل البيان عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان بـ88456 فيما تماثل 54458 للشفاء التام توفي 2788 مصابا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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