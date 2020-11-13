تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2020

2020/11/13 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، انها تعد تقريراً حول حالة حقوق الانسان في البلاد لعام 2020.

وذكرت المفوضية في بيان، ان "مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان برئاسة عقيل جاسم الموسوي وبمشاركة اغلبية الاعضاء عقد جلسته الاعتيادية الثامنة للعام ٢٠٢٠ في مقر المفوضية ببغداد".

واضافت ان الاجتماع "تضمن مناقشة عدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الاعمال، وأتخذ القرارات بشأنها وفي مقدمتها؛ تقييم أداء المفوضية المؤسساتي تجاه المواطن وحجم التنسيق والتعاون بين المفوضية ومؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الانسان، فضلا عن مناقشة زيارات فرق المفوضية الرصدية الى مخيمات النازحين وتقييم حجم الخدمات المقدمة لهم في ظل جائحة كورونا وبرامج وزارة الهجرة لغلق المخيمات، لافته الى ان" تفعيل برامج التدريب وبناء القدرات والتقييم لمدراء وملاكات المفوضية والمؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان".

وإختتم المجلس أجتماعه بالتصويت على "عدد من القرارات منها ؛ تشكيل لجنة لمتابعة انجاز التقرير السنوي لنشاطات المفوضية وحالة حقوق الانسان في العراق للعام الحالي، وتفعيل لجنة تقييم مدراء وكوادر مكاتب المفوضية في المحافظات وتعزيز التعاون مع لجان مجلس النواب التخصصية والشراكات مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان".

PUKmedia المفوضية العليا لحقوق الإنسان

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