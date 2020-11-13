مخضرم سوري يعزز يد الفتوة

2020/11/13 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلن نادي الفتوة الرياضي، تعاقده مع اللاعب السوري المخضرم فراس زاهد احمد، لتمثيل فريق النادي لكرة اليد للموسم الجديد.

وقال مدرب الفريق جمال إبراهيم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الإدارية لنادي الفتوة مع اللاعب السوري المخضرم فراس زاهد احمد لتمثيل فريق النادي لكرة اليد للموسم الجديد”.

واوضح إبراهيم، ان “صفوف الفريق اكتملت، الامور تسير بشكل جيد لانطلاق الدوري العراقي لكرة اليد ، حيث اصبح نادي الفتوة أول فريق في الدوري العراقي لهذا الموسم يستقطب لاعب محترف”.

وسبق للكابتن فراس ان مثل أندية الكرخ و ديالى وكربلاء.



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