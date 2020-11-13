الخارجية الفرنسية.. ​سنطلب من اميركا عدم سحب قواتها من العراق

2020/11/13 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، انها ستوجه طلبا الى الولايات المتحدة الاميركية من اجل التوقف عن سحب قواتها من العراق وافغانستان.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قوله، اليوم (13 تشرين الثاني 2020)، إن "بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق وأفغانستان، لاستمرار محاربة التشدد الإسلامي".

واضاف، ان "ذلك الطلب سيقدم اثناء قيام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع المقبل".

وكان مجلس النواب، قد صوت في مطلع السنة الحالية، على إخراج القوات الأمريكية من العراق، فيما قامت اميركا خلال الاشهر الماضية بإغلاق عدد من قواعدها في العراق.

ا.ح

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