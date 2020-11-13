العراق يغلق مخيمات كانت الملاذ الأخير لنازحين

2020/11/13 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدينة السياحية في الحبانية (العراق),-(أ ف ب) – تناثرت قطع القماش المقطّع على بقايا أطر حديدية، وهي ما تبقى من خيم كانت في مخيم المدينة السياحية في الحبانية الذي شكّل لخمس سنوات مأوى لنازحين عراقيين، قبل أن يتمّ إفراغه وإغلاقه في 48 ساعة.وأغلق المخيم الواقع في منطقة صحراوية في غرب العراق هذا الأسبوع […]

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