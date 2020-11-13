المغرب يقوم بعملية عسكرية في منطقة الكركرات الحدودية في الصحراء الغربية

2020/11/13 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – أعلن المغرب الجمعة أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل “إعادة إرساء حرية التنقل” المدني والتجاري في المنطقة، مدينا “استفزازات” جبهة بوليساريو.في الجزائر، أعلنت البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بأنها “ترد” على عملية الجيش المغربي، معتبرة أن “الحرب […]

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