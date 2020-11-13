2020/11/13 | 14:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/13 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مترجم عراقي يصدر موسوعة عن الأدباء الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).