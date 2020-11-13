صوت مغاير من كردستان: قانون الاقتراض ممتاز بالنسبة للاقليم

2020/11/13 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال النائب عن كتلة التغيير علي حمه صالح، إن قانون الاقتراض يتضمن فرصا جيدة لإقليم كردستان.



وطالب علي حمة صالح، في منشور على صفحته الشخصية في فيس بوك، وتابعه "ناس كرد" (13 تشرين الثاني 2020) "مسؤولي حكومة إقليم كردستان باجراء تحقيق بشأن قانون الاقتراض قبل إصدار بيان الرفض لأن هذا القانون يتضمن فرصا جيدة للاقلي".

وأضاف، "لقد صدر القانون، و السياسي الماهر هو الذي يبحث عن الفرص ولا يقرر الرفض بسرعة، ولا يرفع شعار العداء، ولا يعمل على استعداء الشيعة".

وبحسب النائب في التغيير، فإن الخيار الأفضل في القانون هو أنه "لا يقول إنه يجب تسليم جميع النفط المنتج وترك فرصة للتفاوض".

واقترح علي حمه صالح أن "يسلم اقليم كردستان 250 الف برميل من النفط يوميا الى بغداد، وما يتبقى من المنتج النفطي يستخدم بعد في المصافي المحلية و يدفع منه حقوق الشركات، إضافة الى تسليم نصف العائدات الجمركية الى بغداد التي تعتبر دخلا اتحاديا وفق قوانين صدرت سابقاً".

وقال: "من خلال إعطاء 250 ألف برميل من النفط و50% من الرسوم الجمركية، نستطيع الحصول نحو 750 مليار دينار".

وأعرب عضو البرلمان عن أمله في أن تذهب حكومة إقليم كردستان قريباً إلى بغداد مع فريق من الخبراء من أجل تطبيق القانون كما صدر"، مشدداً إلى أنه "إذا لم يوافق الاقليم الآن على القانون فإنه يواجه مشكلة كبيرة عام 2021".

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