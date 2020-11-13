2020/11/13 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت قيادة الحشد الشعبي – محور الشمال، يوم الجمعة، انطلاق حملات امنية واسعة لتطهير وتفتيش القواطع الامنية الممتدة بين أطراف كركوك وصلاح الدين.وقال الناطق الرسمي عن المحور علي هاشم الحسيني ؛ ان “قوات من الجيش والشرطة وألوية الحشد التابعة لمحور الشمال وباسناد من طيران الجيش، شرعت بحملات تطهير وتفتيش لمناطق محيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يشن حملات تطهير بين صلاح الدين وكركوك المركز الخبري الوطني.

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