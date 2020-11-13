محافظات عراقية تلمس تطورًا بسيطًا.. تراجع ملحوظ باصابات كورونا

2020/11/13 | 14:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهرت نتائج الموقف الوبائي في اقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة إصابة قرابة 700 شخص بفيروس كورنا المستجد في تراجع ملحوظ عن الايام السابقة بعدد الإصابات بالجائحة.

وقالت وزارة صحة الاقليم في بيان انها اجرت 5967 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 2034 أربيل، 1082 السليمانية، 2588 دهوك، 45 حلبجة، 173 كرميان، 45 رابرين.

وشخصت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 686 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 193 أربيل، 189 السليمانية، 246 دهوك، 15 حلبجة، 36 كرميان، 7 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 411 مصابا وكالاتي: 110 اربيل ، 35 السليماني، 212 دهوك، 28 حلبجة، 26 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 28 مصابا وكما يأتي: 10 اربيل ، 8 السليمانية، 5 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 4 رابرين.

واجمل البيان عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان بـ88456 فيما تماثل 54458 للشفاء التام توفي 2788 مصابا.

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