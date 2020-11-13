وزير النفط الايراني : الحظر الأميركي عرقل مكافحتنا لفايروس كورونا

2020/11/13 | 14:49 - المصدر: سفن سكاي

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مرتضى ناصر / مراسل 7SKY

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنه على هامش الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لوزراء الدول المصدرة للغاز، انالحظر الأميركي عرقل مكافحة وباء كورونا.





وأضاف ان الدور المدمر للولايات المتحدة كان واضحا جدا في جميع الأنظمة والقرارات الدولية في السنوات الأربعالأخيرة، منوها الى انها مسؤولة عن وفاة 400 إيراني كل يوم بسبب تفشي وباء كرونا، مستشهدا بانسحابها منالإتفاق النووي، وفرضها حظر أحادي الجانب وغير قانوني على إيران لا سيما على قطاع الطاقة.

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