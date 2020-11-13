السيد عمار الحكيم يستذكر رحيل زعيم الأمة ومناقبه العلمية والجهادية

2020/11/13 | 14:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستذكر رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، رحيل زعيم الطائفة الشيعية الراحل آية الله العظمى السيد محسن الحكيم {قدس سره}.

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