من أنقرة.. وزير الهجرة تعلن قرارات مهمة تخص اللاجئين في تركيا

2020/11/13 | 14:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أهم الملفات التي تخص الجالية العراقية في تركيا ومن بينها ملف طالبي اللجوء المسجلين لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الزيارة التي أجرتها برفقة وفد من الوزارة الى تركيا.

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