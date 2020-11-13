بارتفاع جديد.. إيران تواصل تسجيل معدلات عالية بإصابات ووفيات كورونا

2020/11/13 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سیما سادات لاري، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، تسجيل 11737 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و461 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت لاري في الموقف الوبائي اليومي الإيراني، إن "11737 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 738 الفا و322 شخصا".

وأضافت، أنه "تم رصد 461 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس إلى 40 ألفاً و582 شخصا".

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