كردستان تسجل تراجعا ملحوظا في الاصابة بكورونا

2020/11/13 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /سجل اقليم كردستان، الجمعة، تراجعاً ملحوظاً في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بحسب نتائج الموقف الوبائي الرسمي لجائحة كورونا في الاقليم والذي اعلنته وزارة الصحة في حكومة كردستان.وذكرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، في بيان.



انها "اجرت 5967 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 2034 أربيل، 1082 السليمانية، 2588 دهوك، 45 حلبجة، 173 كرميان، 45 رابرين."وأضافت، أنها "شخصت خلال الساعات الـ24 الماضية 686 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 193 أربيل، 189 السليمانية، 246 دهوك، 15 حلبجة، 36 كرميان، 7 رابرين."وأكدت، "تعافي 411 مصابا وكالاتي: 110 اربيل ، 35 السليماني، 212 دهوك، 28 حلبجة، 26 كرميان، صفر رابرين"، مشيرة إلى "وفاة 28 مصابا وكما يأتي: 10 اربيل ، 8 السليمانية، 5 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 4 رابرين".وتابعت: "وبلغ عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان بـ88456 فيما تماثل 54458 للشفاء التام توفي 2788 مصابا."انتهى8

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