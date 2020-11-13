عمار الحكيم : المرجع السيد محسن الحكيم شخصية تركت أثرا كبيرا في ميادين العلم والمعرفة والمواقف النضالية

2020/11/13 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/بادر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الى تأبين المرجع الديني الراحل السيد محسن الحكيم، مشيرا الى ان للمرجع الحكيم مواقف نضالية ، وشخصيته تركت أثرا كبيرا في ميادين العلم والمعرفة.وقال الحكيم في تعليق له بمناسبة الذكرى السنوية للمرجع الراحل " نعيش هذه الأيام ذكرى أفول نجم من سماء الهداية والتقى والعلم والمعرفة ، ذكرى رحيل زعيم الأمة جدنا الإمام السيد محسن الحكيم ..



هذه الشخصية التي تركت أثرا كبيرا في مختلف ميادين العلم والمعرفة حيث تميزت مرجعيته بأنها افتتحت المكتبات العامة و أسست منظومة وكلاء المرجعية الدينية في عموم المحافظات وإيفاد المبلغين الرساليين الى أقصى قرى ونواحي البلاد ، وفي ميادين الجهاد حيث امتاز سجله بالمواقف البطولية كمجابهة المستعمر والنضال من أجل استقلال البلاد و نصرة الشعب الفلسطيني، والمواقف الوطنية حيث تحريم قتال شعبنا الكردي الحبيب، وغيرها من الشواهد المشرفة قبل أن يلبي نداء ربه بروح راضية مرضية تاركا إرثا فكريا شاخصا حتى اللحظة.



فسلام عليه يوم ولد ويوم غاب جسده عن هذه الدنيا ويوم يبعث حيا./انتهى

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