التانغو يتعادل مع الباراغواي في تصفيات كأس العالم

2020/11/13 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهتزت شباك الأرجنتين من ركلة جزاء في الشوط الأول لكنها تعادلت 1-1 مع باراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في بوينس أيرس الليلة الماضية.

وسجل أنخيل روميرو هدفه الثالث في ثلاث مباريات عندما نفذ ركلة جزاء بهدوء في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من ميغيل ألميرون على لوكاس مارتينيز كارتا.

وأدرك نيكولاس غونزاليز التعادل للأرجنتين قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو.

وحافظ المنتخبان على سجلهما الخالي من الهزيمة بعد ثلاث مباريات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

PUKmedia وكالات

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