المئات يجرون اختبار القبول في المعهد القضائي بالعراق

2020/11/13 | 14:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى اليوم الجمعة الموافق 13 /11 /2020 أكثر من ثمانمائة متقدم امتحان الكفاءة القانونية للقبول في المعهد القضائي في دورته الثالثة والأربعين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى PUKmedia، ان "المعهد القضائي أجرى في كلية القانون/ جامعة بغداد امتحان الكفاءة القانونية التحريري لـ (808) مشاركا من أجل حجز مقعد دراسي في المعهد بدورته الثالثة والأربعين".

وأضاف البيان، ان "هذا الاختبار يتبعه امتحان شفوي لمن يجتازه بنجاح، تليه دراسة لمدة سنتين للمقبولين"، لافتا إلى أن "مجلس القضاء الاعلى يحرص على تطبيق أدق المعايير خلال عملية اختيار المقبولين للدراسة في المعهد ليتخرجوا قضاةً لما يتميز به القاضي من خصوصية ومهام كبيرة".

وتابع ، ان "الامتحان جرى بإنسيابية عالية وسط اجراءات صحية وقائية مشددة.



كما شهد حضور رئيس جهاز الاشراف القضائي عضو مجلس المعهد القضائي القاضي جاسم محمد عبود ورئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري ومدير عام المعهد القضائي ومراقبة واشراف 150 قاضياً وعضو ادعاء عام".

PUKmedia مجلس القضاء الاعلى

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