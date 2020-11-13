الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان

2020/11/13 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 686 اصابة جديدة و 28 حالة وفاة و411 حالة شفاء من عدوى فيروس كورونا المستجد في عموم محافظات الإقليم خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، ان "الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت كما يلي: أربيل 193، السليمانية 232، دهوك 246، حلبجة 15".

أما حالات الشفاء في إقليم كوردستان فقد بلغ 411 حالة كما يأتي اربيل 110، السليمانية61، دهوك 212، حلبجة 28".





كما سجلت مستشفيات إقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالات وفاة 10 منها في أربيل، و13 في السليمانية، و5 في دهوك.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اقليم كوردستان إلى 88456 شفي منها 54458، فيما توفي 2788 مصابا.

ا.ح

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